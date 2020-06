I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Si tuffa dal pedalò ma non riemerge più, muore annegato a 28 anni davanti agli amici



Gaiu Fode, 28enne originario del Gambia ma residente da tempo in Alto Adige, è morto annegato al lago di Caldaro, nella provincia autonoma di Bolzano dove stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il gruppo aveva preso un affitto un pedalò per un giro e qualche tuffo ma il 28enne non è più riemerso dalle acque.

Continua a leggere



Gaiu Fode, 28enne originario del Gambia ma residente da tempo in Alto Adige, è morto annegato al lago di Caldaro, nella provincia autonoma di Bolzano dove stava trascorrendo una giornata con gli amici. Il gruppo aveva preso un affitto un pedalò per un giro e qualche tuffo ma il 28enne non è più riemerso dalle acque.

Continua a leggere

Continua a leggere