Siena, bimbo di 3 anni cade in piscina in un agriturismo: è gravissimo



Un bambino di 3 anni è stato ricoverato stasera in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un incidente in piscina avvenuto verso le 19 in un agriturismo a Sarteano (Siena)

