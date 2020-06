“Siete gay, andate via”: a Matera padrone di casa minaccia gli inquilini omosessuali, denunciato



A Matera il proprietario di un’abitazione è stato denunciato aver minacciato due inquilini per obbligarli ad andar via dopo aver scoperto che erano omosessuali. La polizia ha verificato che non c’era mai stato nessun problema fino a quando il padrone di casa ha capito che i due uomini erano una coppia e per questo ha cercato di cacciarli.

