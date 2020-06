I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Silvia e Giulia Provvedi insultate per strada: “Non si contano le offese che ci hanno lanciato”



Disavventura mattutina per “Le Donatella”. Silvia e Giulia Provvedi sono state colte da una pioggia di insulti mentre cercavano di portare a termine il trasloco della gemella bruna del duo che è in dolce attesa. Le cantanti sono state offese e la loro macchina è stata presa a pugni, come raccontano nelle stories pubblicate sul loro profilo Instagram.

