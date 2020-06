Silvia Provvedi racconta il parto: “Cesareo imprevisto, mi sto riprendendo”



La ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta i primi giorni dopo il parto, avvenuto con un cesareo non programmato. Attualmente Silvia è in fase di ripresa: “La ferita sta guarendo, sono in fase di ripresa”. La piccola Nicole, frutto dell’amore tra la Donatella e Giorgio De Stefano, è nata il 18 giugno: “Mi sto godendo attimi pazzeschi”.

Continua a leggere



La ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta i primi giorni dopo il parto, avvenuto con un cesareo non programmato. Attualmente Silvia è in fase di ripresa: “La ferita sta guarendo, sono in fase di ripresa”. La piccola Nicole, frutto dell’amore tra la Donatella e Giorgio De Stefano, è nata il 18 giugno: “Mi sto godendo attimi pazzeschi”.

Continua a leggere

Continua a leggere