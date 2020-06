Slitta l’Ecobonus al 110%: non parte l’1 luglio, verso rinvio in attesa di modifiche in Parlamento



L’arrivo dell’Ecobonus al 110%, previsto per il primo di luglio, potrebbe slittare. Prima dell’emanazione dei decreti attuativi il governo sembra voler aspettare la conversione in legge del decreto Rilancio, tenendo poi conto delle eventuali modifiche apportate in Parlamento alla misura: il rinvio, quindi, potrebbe essere di un paio di settimane.

