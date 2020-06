Soldato cade durante l’esercitazione, la bomba a mano esplode troppo vicino: feriti 5 alpini



I fatti sono avvenuti ieri nel corso dell’addestramento di militari nella caserma Salsa di Belluno, in Val d’Oten, in comune di Calalzo. Pare che un militare abbia perso l’equilibrio (forse perché inciampato o altro) proprio nel momento in cui stava lanciando la bomba a mano, mentre gli alpini si esercitavano simulando la fase finale di un assalto.

