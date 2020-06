Sonia Lorenzini sulla rottura con Federico Piccinato: “Ha deciso di prendere un’altra strada”



Tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato è davvero finita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato la rottura con un lungo sfogo su Instagram, dove ha dichiarato che il suo fidanzato ha deciso di allontanarsi. La veronese ha chiesto ai suoi fan di non insistere affinché vengano divulgati altri dettagli sull’accaduto: “Tengo per me tutto, perché per rispetto di un qualcosa che per me è stato unico credo sia giusto così” dice la modella.

