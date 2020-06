Sophie Turner incinta, la prima uscita a Los Angeles



Sophie Turner è incinta e la notizia è stata annunciata lo scorso febbraio. Sui social non ci sono foto che documentino questo momento così bello della vita di Joe Jonas e della star di Game of Thrones, ma la rivista People è riuscita a scovare un momento di svago della coppia, immortalando per le vie di Los Angeles l’attrice 24enne col pancione in bella vista.

