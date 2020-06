Stefania, morta a 43 anni precipitando dal balcone per scuotere la tovaglia: “Era speciale”



Lutto in provincia di Oristano per la morte di Stefania Piras, la 43enne morta dopo essere precipitata dal balcone di casa a Is Arenas (Narbolia): la donna per scuotere la tovaglia dopo cena si era appoggiata al parapetto, che però ha ceduto facendole fare un volo di tre metri. Oggi i funerali. Il sindaco, Matteo Manca: “Con il tempo resterà di lei un ricordo importante, una preziosa eredità per tutti i nostri compaesani”.

