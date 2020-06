I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stefano De Martino in tv, Belén commenta: “Perfidia”, intanto dal dito è sparita la fede



Belén Rodriguez sta utilizzando, oggi più che mai, il suo profilo Instagram per esplicitare il difficile stato d’animo di questo periodo. Al centro della vicenda resta Stefano De Martino che, comparso in tv per un istante, è stato intercettato dalla showgirl argentina che ha postato in una storia la foto del marito in tv accompagnata dalla didascalia: “Perfidia”. Una frecciatina o solo un caso? Intanto, dal dito di Belén è sparita la fede.

