Stefano De Martino mette like alle foto di Belen Rodriguez solo quando c’è Santiago



Il conduttore e ballerino non ha smesso di visitare il profilo Instagram della moglie, nonostante le voci incessanti di crisi che si rincorrono da settimane. I suoi like, però, sono limitati alle foto con presente il figlio Santiago: proprio per tutelare quest’ultimo, De Martino non parla pubblicamente di Belen e nei giorni scorsi ha sottolineato l’esigenza che la sua “vita privata rimanga tale”.

