Stefano Sala papà, Dasha Dereviankina ha partorito: è nato Damian



Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello è diventato papà per la seconda volta, la prima con la moglie Dasha. Il piccolo Damian è nato nella notte e sta bene, come mostrano le prime foto social. Sala è già padre di Sofia, la figlia nata sei anni fa dalla passata relazione con Dayane Mello.

