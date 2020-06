I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Strage A1, il papà delle bimbe morte: “Guidavo da 30 ore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti”



Il conducente del minivan schiantatosi contro un camion sull’A1 causando la morte di due bambine e dei nonni ha detto alla Polstrada di Arezzo che era stanco e non riusciva a tenere gli occhi aperti. In arresto con l’accusa di omicidio stradale, avrebbe anche detto che dalla Romania in Italia aveva fatto sosta solo all’area di servizio Chianti per un caffè. L’avvocato: “È disperato”.

