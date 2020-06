Strage Corinaldo, chieste condanne da 16 a 18 anni per banda dello spray: “Avevano anche un taser”



La strage di Corinaldo fu “conseguenza delle azioni di chi, in modo programmato e coordinato, usava lo spray al peperoncino per rapinare, per fare soldi, perché le loro giornate erano scandite dal fare soldi facili e cazzeggiare”, con queste parole il pm Paolo Gubinelli ha chiesto il massimo della pena per i membri della cosiddetta banda dello spray, il gruppo ritenuto responsabile della tragedia in cui morirono cinque adolescenti e una donna.

