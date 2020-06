I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Stuprarono in tre una sedicenne, per il giudice fu solo “uno sfogo sessuale”



“Uno sfogo sessuale”. È con questa motivazione che l’accusa di stupro in concorso è stata derubricata ad ‘abuso sessuale semplice’ per tre giovani ritenuti responsabili di aver aggredito sessualmente una minorenne mentre era incosciente durante una festa privata a casa di uno dei giovani a Playa Union, in Argentina. Con un capo di imputazione di questo tipo i tre potrebbero cavarsela con una condanna a tre anni.

