Svolta nelle indagini per l’omicidio di Peppe Lucifora: arrestato un carabiniere



Svolta nelle indagini per l’omicidio di Peppe Lucifora, lo chef assassinato in casa sua dopo un violento pestaggio a Modica un anno fa. Nell’ambito delle indagini per omicidio volontario, gli inquirenti hanno arrestato un carabiniere. Il cuoco di 57 anni fu trovato morto a Modica il 10 novembre 2019, chiuso a chiave in una stanza della sua casa.

