Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono in crisi: “Stiamo prendendo delle decisioni”



A quattro anni dalle nozze, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa che tra lei e Gallella è in corso un momento delicato. Per il momento, ha deciso di non entrare nel dettaglio, chiedendo ai fan di rispettare la sua privacy: “Non è un bel periodo, non sto bene. Quando avremo chiara la situazione vi dirò tutto”.

Continua a leggere



A quattro anni dalle nozze, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa che tra lei e Gallella è in corso un momento delicato. Per il momento, ha deciso di non entrare nel dettaglio, chiedendo ai fan di rispettare la sua privacy: “Non è un bel periodo, non sto bene. Quando avremo chiara la situazione vi dirò tutto”.

Continua a leggere

Continua a leggere