Taranto, incendia l’auto di un amico della sua ex: era accanto a lei in una foto su Facebook



Un 38enne di Taranto, già denunciato per stalking dalla ex compagna, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Minacciava di continuo la donna, coinvolgendo anche le figlie minorenni, ed è arrivato a incendiare l’auto di un uomo per una foto vista su Facebook.

