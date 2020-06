I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Teramo, muore nel sonno a 18 anni: il cadavere scoperto dalla madre



La tragedia in mattinata a Martinsicuro. La mamma questa mattina, dopo aver fatto la spesa, verso le 12 ha iniziato a chiamarlo, per poi accorgersi che il ragazzo non dormiva ma era già morto. Disposta l’autopsia sul corpo di Marco Neri.

