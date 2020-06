Terremoto, truffa dei “pacchi solidali”: rinviato a giudizio il senatore della Lega Pazzaglini



Giuliano Pazzaglini, senatore della Lega ed ex sindaco di Visso, è stato rinviato a giudizio per truffa, peculato e abuso d’ufficio. Il gup del Tribunale di Macerata Domenico Potetti ha fissato la prima udienza per il 25 gennaio. A processo con l’esponente del Carroccio, ma solo per abuso d’ufficio, l’ex presidente della Croce Rossa vissana Giovanni Casoni.

