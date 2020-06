Theo Hernandez e Zoe Cristofoli bollenti in barca, baci appassionati di fronte al paparazzo



Passione alle stelle per Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, sorpresi in barca al largo di Capri. Le effusioni tra i due sono bollenti, al punto che il campione e l’ex fidanzata di Fabrizio Corona non si rendono conto di essere stati sorpresi da un fotografo. Le foto confermano l’indiscrezione, nell’aria da mesi, secondo la quale i due si starebbero frequentando.

