Timothee Chalamet è di nuovo fidanzato, Lily Rose Depp sembra solo un ricordo



Timotheé Chalamet ha trovato nuovamente l’amore dopo la fine della storia con Lily Rose Depp. L’attore è stato beccato mentre si diverte e bacia con passione una ragazza in quel di San Lucas, in Messico. Stando a quanto riporta la stampa estera si tratterebbe di Eiza Gonzalez, una bellissima cantante e attrice 30enne che il giovane divo avrebbe conquistato, ma non ci sono certezze in merito.

