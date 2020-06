Torino: auto prova a sorpassare tram, se ne trova un altro davanti e rimane incastrata



Il fatto avvenuto in via Rossini angolo corso Regina Margherita. Deviazione di percorso per le linee del tram. Per fortuna, nonostante la singolarità dell’incidente, non si registrano feriti tra i passeggeri. L’automobilista è stato soccorso dal 118, ma è rimasto illeso.

Continua a leggere



Il fatto avvenuto in via Rossini angolo corso Regina Margherita. Deviazione di percorso per le linee del tram. Per fortuna, nonostante la singolarità dell’incidente, non si registrano feriti tra i passeggeri. L’automobilista è stato soccorso dal 118, ma è rimasto illeso.

Continua a leggere

Continua a leggere