Torino, la proposta del Comune a 1600 dipendenti: “Smart working per sempre”



Il Comune di Torino “prevede di stabilizzare circa 1.600 persone in regime di telelavoro permanente”: si tratta, per l’esattezza, del 18 per cento degli 8.600 dipendenti pubblici del capoluogo piemontese, persone che dopo aver scoperto lo smartworking non vogliono tornare indietro.

