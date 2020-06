Torino, mamma e figlia di 3 anni si gettano da balcone per sfuggire alle fiamme: gravissime



L’episodio nella prima mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, in via Rondissone, in zona Barriera di Milano, a Torino. La mamma, una donna di circa trenta anni, sarebbe stata sorpresa da un improvviso incendio divampato in casa. Per sfuggire avrebbe preso la decisione di lanciarsi nel vuoto con la figlioletta in braccio.

Continua a leggere



L’episodio nella prima mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, in via Rondissone, in zona Barriera di Milano, a Torino. La mamma, una donna di circa trenta anni, sarebbe stata sorpresa da un improvviso incendio divampato in casa. Per sfuggire avrebbe preso la decisione di lanciarsi nel vuoto con la figlioletta in braccio.

Continua a leggere

Continua a leggere