Torino, non vuole tornare dalla compagna: dà un pugno a un poliziotto per farsi arrestare



Un uomo di trentatré anni si è fatto arrestare a Torino pur di non tornare dalla compagna con cui aveva litigato. Dopo aver incrociato alcuni agenti in strada, l’uomo in stato di alterazione psicofisica ha prima iniziato a pronunciare frasi sconnesse e poi ha colpito con un pugno uno degli operatori.

