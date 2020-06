Torino, nonna ruba un monopattino in sharing per regalarlo al nipote: “Pensavo fosse abbandonato”



A Torino una donna di circa 70 anni ha rubato un monopattino trovato in strada per regalarlo al nipotino. Ma si trattava di un monopattino in sharing che è stato rintracciato grazie al gps. Quando i carabinieri hanno rintracciato la nonna lei si è giustificata: “Sembrava abbandonato, lo vedevo lì da tempo e così ho pensato di regalarlo al mio nipotino”.

