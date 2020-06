Torino, parco acquatico nega sconto a coppia gay con figli: “Non siete una famiglia”



Il parco divertimenti Blu Paradise di Orbassano ha negato lo sconto famiglia a due papà con figli. La Uil diritti: “Ai due uomini sono state date spiegazioni inaccettabili come ‘voi non siete una famiglia, non siete una coppia’. Un’affermazione grave. In quella struttura dovrebbero aggiornare le loro disposizioni”.

