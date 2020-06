Torino, precipita con la mamma dal terzo piano per sfuggire ad un incendio: Mame muore a 8 mesi



Morta dopo una settimana di agonia la piccola Mame, la bambina di 8 mesi precipitata dal terzo piano di un palazzo di via Rondissone, in zona Barriera di Milano, con la madre 34enne per sfuggire ad un incendio che era scoppiato nel vano dell’ascensore. La donna lotta ancora tra la vita e la morte: nei prossimi giorni sarà sottoposta ad un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale.

Continua a leggere



Morta dopo una settimana di agonia la piccola Mame, la bambina di 8 mesi precipitata dal terzo piano di un palazzo di via Rondissone, in zona Barriera di Milano, con la madre 34enne per sfuggire ad un incendio che era scoppiato nel vano dell’ascensore. La donna lotta ancora tra la vita e la morte: nei prossimi giorni sarà sottoposta ad un intervento di stabilizzazione della colonna vertebrale.

Continua a leggere

Continua a leggere