Torino, sgominata la banda del lockdown: 10 indagati, tra cui un minore



In manette la banda del lockdown, che operava a Torino: dieci gli indagati destinatari di provvedimenti cautelari, 8 in carcere tra cui un minore e 2 divieti di dimora. I malviventi agivano in piena notte, riuscendo a compiere anche quattro furti, eludendo i controlli delle forze dell’ordine, grazie a una precisa strategia.

Continua a leggere



In manette la banda del lockdown, che operava a Torino: dieci gli indagati destinatari di provvedimenti cautelari, 8 in carcere tra cui un minore e 2 divieti di dimora. I malviventi agivano in piena notte, riuscendo a compiere anche quattro furti, eludendo i controlli delle forze dell’ordine, grazie a una precisa strategia.

Continua a leggere

Continua a leggere