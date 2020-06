I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Torino, uccide la moglie a colpi di pistola e si dà alla fuga: è caccia all’uomo



Un uomo è ricercato per aver sparato uccidendo la moglie nel loro appartamento a Volvera, nel Torinese, poco prima delle 12 e 30 in via Garibaldi. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri.

