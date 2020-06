Toscana, 60 tonnellate di plastica in fondo al mare da 5 anni: tutti sanno ma nessuno le rimuove



La storia delle 56 balle di rifiuti cadute da un cargo e ora in fondo al mare la largo della Toscana in quelle che dovrebbero essere le acque protette del Santuario dei Cetacei del Golfo di Follonica col rischio di un disastro ecologico tremendo. Greenpeace ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale nei confronti della Regione Toscana che in tutto questo tempo non è intervenuta per rimuovere i rifiuti.

