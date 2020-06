Tra Giovanna Abate e Sammy Hassan sarebbe già finita, lei: “Mi rispetto, ho bisogno di tempo”



Potrebbe già essere finita la relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha preso parte alla festa organizzata per il compleanno del fidanzato, assenza che insieme alla mancanza di foto di coppia e alla lontananza fisica tra i due, ha fatto nascere le prime voci di crisi. Voci alle quali Giovanna risponde in un post: “Non sto facendo finta di niente. Ho bisogno di tempo”.

