Tragedia sull’A1 ad Arezzo: scontro fra auto e camion, quattro morti e tre feriti gravi



Gravissimo incidente in Toscana: quattro persone sono morte e almeno tre sono rimaste ferite in un sinistro stradale avvenuto sull’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. In base alle prime informazioni nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto.

