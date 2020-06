Trentino, orso aggredisce e ferisce padre e figlio che stavano facendo un’escursione



Un ragazzo di 28 anni e suo padre di 59 sono stati aggrediti oggi pomeriggio da un orso mentre percorrevano un sentiero sul Monte Peller, in località Torosi, in Trentino Alto Adige. I due sono stati feriti e l’uomo ha anche riportato la frattura di una gamba in più punti.

