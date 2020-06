Treviso, non si veglia dopo il riposino pomeridiano: Mattia trovato morto a 18 anni dai genitori



Tragedia a Castello Roganzulo di San Fior, in provincia di Treviso, dove un ragazzo di soli 18 anni, Mattia da Ros, è stato trovato senza vita dai genitori dopo essersi ritirato nella sua camera per fare un riposino pomeridiano. Ignote le cause del decesso, per scoprire le quali è stata disposta l’autopsia. E’ il secondo lutto che colpisce la sua classe: a novembre un altro compagno, Nicolò Di Giacomo, è morto in un incidente stradale a 17 anni.

