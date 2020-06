Treviso, overdose di cocaina: Chiara muore a 18 anni, è caccia a chi ha venduto la droga



Chiara Friggeri, 18 anni, è morta in ospedale a Castelfranco Veneto dopo 5 giorni di agonia: domenica scorsa si era sentita male a Monfumo (Treviso). Secondo il fidanzato che era con lei, avrebbe assunto cocaina. La procura aveva inizialmente aperto un fascicolo a carico di ignoti per lesioni, poi modificato in morte in conseguenza di altro reato. L’indagine dovrà accertare chi le ha venduto la droga.

