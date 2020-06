Turismo a giugno in crisi per il Coronavirus, Coldiretti: in Italia 10 milioni di presenze in meno



Dieci milioni di presenze in meno in Italia a giugno, mese che tradizionalmente segna l’inizio dell’estate. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti: con un calo del 54% rispetto allo scorso anno quasi 4 milioni di italiani hanno rinunciato a prendere le ferie a giugno dopo la pandemia di Coronavirus.

