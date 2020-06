I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccide la moglie e la compagna in Austria, poi si suicida in Italia con tre colpi di pistola



Ernst Johann Brunner è l’autore del doppio femminicidio verificatosi ieri in Austria: ha ucciso prima la sua attuale compagna a colpi di pistola e poi la sua ex moglie con un tirapugni. Fuggito in Italia, si è infine suicidato a Tarvisio con tre colpi di arma da fuoco in un parcheggio dopo aver bevuto un caffè al bar con gli amici.

Continua a leggere



Ernst Johann Brunner è l’autore del doppio femminicidio verificatosi ieri in Austria: ha ucciso prima la sua attuale compagna a colpi di pistola e poi la sua ex moglie con un tirapugni. Fuggito in Italia, si è infine suicidato a Tarvisio con tre colpi di arma da fuoco in un parcheggio dopo aver bevuto un caffè al bar con gli amici.

Continua a leggere

Continua a leggere