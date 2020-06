I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccide l’ex moglie a colpi di pistola: “Non potevo sopportare il suo distacco e le ho sparato”



Nicola Cirillo, l’uomo che ieri ha ucciso l’ex moglie Cristina Messina e ferito gravemente la figlia, ha confessato ai carabinieri: “Ho sparato per gelosia. Ieri non sono andato più per parlare con Cristina ma per uccidere. Il suo distacco, la sua determinazione a non voler tornare con me mi rodeva dentro”.

