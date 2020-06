I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Uccide l’ex moglie con un’ascia e l’amante con la pistola. Poi fugge e si toglie la vita in Italia



Dopo aver compiuto il doppio omicidio nella zona del Faaker See, vicino Villach, in Austria, l’uomo si è tolto la vita in un posteggio a Tarvisio, dove era conosciuto per il suo lavoro di elettricista. Indagini in corso da parte dell’autorità della Carinzia.

Continua a leggere



Dopo aver compiuto il doppio omicidio nella zona del Faaker See, vicino Villach, in Austria, l’uomo si è tolto la vita in un posteggio a Tarvisio, dove era conosciuto per il suo lavoro di elettricista. Indagini in corso da parte dell’autorità della Carinzia.

Continua a leggere

Continua a leggere