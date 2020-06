Udine, in discoteca tavolo prenotato per gruppo “Centro Stupri”: il Kursaal chiuso per 15 giorni



Sospensione di ogni attività per la durata di 15 giorni per la discoteca Kursaal di Lignano Sabbiadoro dove nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi friulani aveva festeggiato prenotando due tavoli a nome “Centro stupri”. Come spiega la motivazione della sospensione, “il personale dipendente della discoteca aveva contrassegnato il cartellino di prenotazione esposto sul tavolo con la dicitura “Centro stupri”,

Continua a leggere



Sospensione di ogni attività per la durata di 15 giorni per la discoteca Kursaal di Lignano Sabbiadoro dove nei giorni scorsi un gruppo di ragazzi friulani aveva festeggiato prenotando due tavoli a nome “Centro stupri”. Come spiega la motivazione della sospensione, “il personale dipendente della discoteca aveva contrassegnato il cartellino di prenotazione esposto sul tavolo con la dicitura “Centro stupri”,

Continua a leggere

Continua a leggere