Un nuovo lavoro per Harry e Meghan: “Guadagneranno 1 milione per ogni discorso in pubblico”



Meghan Markle e Harry sembrano aver trovato la strada giusta per ottenere l’indipendenza economica per la quale si sono allontanati dalla Famiglia Reale. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, la coppia avrebbe avviato una collaborazione con la prestigiosa Harry Walker Agency. Lo scopo sarebbe quello di tenere dei discorsi in pubblico, ovviamente con un lauto compenso.

Continua a leggere



Meghan Markle e Harry sembrano aver trovato la strada giusta per ottenere l’indipendenza economica per la quale si sono allontanati dalla Famiglia Reale. Secondo quanto riporta il Los Angeles Times, la coppia avrebbe avviato una collaborazione con la prestigiosa Harry Walker Agency. Lo scopo sarebbe quello di tenere dei discorsi in pubblico, ovviamente con un lauto compenso.

Continua a leggere

Continua a leggere