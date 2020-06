Usa, una coppia abbandona il figlio disabile di 12 anni in casa da solo per oltre un mese



Una coppia del Missouri ha abbandonato il figlio disabile di appena 12 anni a casa da solo per oltre un mese. Il ragazzino, con invalidità fisiche e mentali che lo costringono su una sedia a rotelle, è stato abbandonato completamente da solo per cinque settimane, senza che nessuno se ne prendesse cura. Un agente della polizia locale ha definito il caso come il peggiore abbandono di minore a cui avesse mai assistito.

