Vaccino anti-Covid: come funziona, quanto costa, quando arriva in Italia e come verrà distribuito



Agli Stati Generali a Villa Pamphili il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato l’accordo firmato con Francia, Germania e Olanda per bloccare 400 milioni di dosi del vaccino anti-coronavirus che sarà prodotto dalla Astrazeneca. Il vaccino è già in fase sperimentale sull’uomo: ecco come funziona, quanto costa e quando si potrà avere.

