I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vaccino italiano anti Covid, in autunno i primi test sull’uomo



Accordo di collaborazione tra le aziende italiane Takis e Rottapharm Biotech per lo sviluppo del vaccino anti Covid-19 ideato dalla Takis e chiamato Covid-eVax. Previsti in autunno i test sull’uomo del vaccino, per i quali è già partita la produzione dei quantitativi necessari alla fase 1-2 dei test.

Continua a leggere



Accordo di collaborazione tra le aziende italiane Takis e Rottapharm Biotech per lo sviluppo del vaccino anti Covid-19 ideato dalla Takis e chiamato Covid-eVax. Previsti in autunno i test sull’uomo del vaccino, per i quali è già partita la produzione dei quantitativi necessari alla fase 1-2 dei test.

Continua a leggere

Continua a leggere