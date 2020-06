I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Valentina muore a 17 mesi dopo essere stata dimessa, Usl chiede alla famiglia di pagare ticket



Valentina Chapellu è morta ad appena 17 mesi dopo essere entrata e uscita per quattro volte dal pronto soccorso. In corso anche un’indagine a carico di quattro pediatri. Ma la Usl della Valle d’Aosta ha comunque chiesto alla famiglia di pagare il ticket per l’accesso al pronto soccorso. Trenta euro, di cui cinque per i “diritti di segreteria”, che devono essere saldati entro 15 giorni se non si vuole andare incontro al “ricorso alle vie legali per il recupero del credito”.

Continua a leggere



Valentina Chapellu è morta ad appena 17 mesi dopo essere entrata e uscita per quattro volte dal pronto soccorso. In corso anche un’indagine a carico di quattro pediatri. Ma la Usl della Valle d’Aosta ha comunque chiesto alla famiglia di pagare il ticket per l’accesso al pronto soccorso. Trenta euro, di cui cinque per i “diritti di segreteria”, che devono essere saldati entro 15 giorni se non si vuole andare incontro al “ricorso alle vie legali per il recupero del credito”.

Continua a leggere

Continua a leggere