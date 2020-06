Venaria Reale, lavoravano come dentisti ma erano odontotecnici: nei guai padre e figlio



Due finti dentisti, padre e figlio, lavoravano in uno studio abusivo di Venaria. L’ambulatorio era stato ricavato in un locale accanto all’appartamento dove abitano. Insieme a loro è stato denunciato anche un odontoiatra che però non si è mai iscritto all’albo e dunque esercitava abusivamente la professione.

Continua a leggere



Due finti dentisti, padre e figlio, lavoravano in uno studio abusivo di Venaria. L’ambulatorio era stato ricavato in un locale accanto all’appartamento dove abitano. Insieme a loro è stato denunciato anche un odontoiatra che però non si è mai iscritto all’albo e dunque esercitava abusivamente la professione.

Continua a leggere

Continua a leggere