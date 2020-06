I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Venezia, 37enne accoltella il suocero: non voleva che la figlia andasse col fidanzato in Sicilia



Un uomo di 37 anni ha accoltellato per strada a Mestre il suocero che non voleva che la figlia 22enne andasse con il fidanzato in Sicilia. La vittima, 47 anni, è stata condotta in gravi condizioni all’ospedale dell’Angelo dove è stato operato d’urgenza e, secondo fonti dei Carabinieri, non sarebbe in pericolo di vita.

